'Peperdure Ajacied aangeboden bij FC Barcelona'

Er zijn een flink aantal spelers van Ajax die in de belangstelling staan van verschillende clubs. Onder hen Amin Younes, Davy Klaassen, Kasper Dolberg, maar zeker ook centrumverdediger Davinson Sánchez. En naar verluidt heeft de zaakwaarnemer van de Colombiaan zelf contact opgenomen met FC Barcelona.



Ongeveer een jaar geleden stond Sánchez al in de belangstelling van Barça, maar toen wilden de Catalanen hem enkel kopen voor het tweede team. Dat ging er niet in bij de stopper, die vervolgens naar Ajax vertrok. Nu acht het kamp van de international van Colombia de tijd klaarblijkelijk wel rijp voor een overstap richting het Camp Nou-stadion en de belangenbehartiger van Sánchez is dus actief op zoek naar een nieuwe club voor zijn cliënt.



Ajax vraagt ongeveer 25 miljoen euro voor zijn centrumverdediger en die transferprijs is natuurlijk wel te betalen voor de Spaanse grootmacht. Ook Chelsea, Real Madrid, Manchester United en Bayern München zouden echter in de markt zijn voor Sánchez, die in de Europese top vele malen meer zou kunnen verdienen dan bij Ajax.