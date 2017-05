Kamp Ramselaar reageert op transfergeruchten

PSV kende in het afgelopen voetbaljaar natuurlijk niet zijn allerbeste seizoen ooit, van middenvelder Bart Ramselaar kunnen we echter zeggen dat hij wel een vrij goed debuutjaar doormaakte. De multifunctionele speler van de Eindhovenaren zou nu al weer in de belangstelling staan van SS Lazio, dat een bod uitgebracht zou hebben van zes miljoen euro.



Patrick Poldervaart, de zaakwaarnemer van de selectiespeler van PSV, vertelt in gesprek met de Italiaanse media over de geruchten: "Lazio is een hartstikke grote club, maar ik kan de berichten niet bevestigen. Op dit moment hebben we nog te maken met een geruchtje. In ieder geval, dat veronderstel ik wel."



Het is überhaupt zeer onwaarschijnlijk dat PSV akkoord zal gaan met een transferprijs van zes miljoen euro. De Eindhovenaren betaalden immers ongeveer vijf miljoen euro aan FC Utrecht om Ramselaar naar het Philips Stadion te halen. Eén miljoen euro winst lijkt bij lange na niet genoeg voor technisch manager Marcel Brands. Bovendien is Ramselaar nog jong en kan hij in de toekomst een voortrekkersrol gaan spelen in Eindhoven.