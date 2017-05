Pluspunt bij FC Groningen: "Dat is wel makkelijk"

FC Groningen plaatste zich na een moeizaam jaar voor de play-offs om Europees voetbal, maar werd daarin eenvoudig verslagen door AZ. Al met al geen seizoen om trots op te zijn, hoewel trainer Ernest Faber perspectief ziet.



Faber ziet nog volop ruimte voor verbetering. "Ik vind dat we van achterin nog beter kunnen opbouwen. Daar zit nog veel ruimte in", zo laat hij weten aan RTV Noord. "We kunnen collectief ook nog veel hoger druk kunnen zetten. Verder wordt uitgebouwd met oplossingen naar voren toe."



"Ik heb niet zoveel met spelers die alles terug doen, want dan moet de keeper weer een lange bal doen", stelt Faber, die een aantal transferwensen heeft. Veeleisend is hij niet. "Het geraamte staat en dat is wel makkelijk, iedereen weet hoe we spelen en wat we spelen."