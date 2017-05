"Waarom hebben Feyenoord en PSV niet aangeklopt?"

Sébastien Haller heeft een belangrijke rol opgeëist in de Europese kwalificatie van FC Utrecht. De Franse spits heeft er een transfer naar Eintracht Frankfurt aan overgehouden.



Arnold Bruggink beaamt een fan te zijn van de penaltyspecialist. "Enorm", zo laat de analist weten in de studio van FOX Sports. "Ik zag zijn beste wedstrijd, uit in de beker tegen PSV. Je ziet natuurlijk veel wedstrijden van hem, maar toen zag je zijn niveau."



Kenneth Perez begrijpt op zijn beurt niets van de terughoudende houding van de Nederlandse topdrie. "Waarom hebben Feyenoord en PSV vier maanden geleden niet aangeklopt voor hem? Zo van; voor Haller gaan we een poging wagen." Bruggink weet wel waarom: "Ze vroegen teveel geld voor hem, zo'n 8,5 miljoen euro."



Ajax werd een jaar geleden al gelinkt aan Haller.