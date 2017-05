'Klaassen voert concrete gesprekken in het buitenland'

Ajax-aanvoerder Davy Klaassen werd geadviseerd om naar de Duitse Bundesliga te verkassen en werd gelinkt aan het Engelse Everton, maar de Italiaanse Serie A lonkt. AS Roma zou al een belangrijke horde hebben genomen.



Volgens Sky Sport Italia ziet AS Roma veel potentie in de Oranje-international en zijn de eerste gesprekken reeds gevoerd. De Romeinen denken een goede kans te hebben om Klaassen binnen te halen. Ook De Telegraaf maakt maandagavond melding van deze belangstelling.



AS Roma kwalificeerde zich zondagavond voor de groepsfase van de Champions League en hoopt Klaassen daarmee te verleiden. De Italianen zien in hem de beoogde opvolger van Radja Nainggolan. Dat zou een Nederlands koppel opleveren, want Kevin Strootman heeft zijn verbintenis net met vijf jaar verlengd.



Klaassen heeft een uitstekend seizoen achter de rug en gaf al aan te willen nadenken over een buitenlands avontuur. Ajax wil 25 tot dertig miljoen euro aan hem verdienen.