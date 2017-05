Ronaldo-aanpak heeft succes: "Nu is hij in fantastische vorm"

Real Madrid-coach Zinedine Zidane rekent in de Champions League-finale tegen Juventus op zijn sterspeler Cristiano Ronaldo. De Portugees is dit seizoen opnieuw bijzonder op dreef in het miljoenenbal.



"Hij heeft nu meer dan vierhonderd keer gescoord voor Real Madrid. Dat zijn ongelooflijke cijfers, maar met hem is alles mogelijk", stelt de Fransman op de UEFA-website. Zidane koos er dit seizoen meermaals voor om hem te sparen. "Dat is niet omdat hij fysiek niet fit is, maar omdat hij de laatste fase van het seizoen, waarin er van alles op het spel staat, in topvorm in wil gaan."



"Hij heeft dit jaar veel gespeeld, maar soms kon hij even ademhalen. Nu is hij in fantastische vorm voor het slot", weet Zidane, die daarbij ook wijst op voorgaande jaren. "Het is de optelsom van alle seizoenen in zijn loopbaan waarin hij zestig of zeventig wedstrijden heeft gespeeld. Dan komt op den duur het moment dat je even uit moet kunnen blazen."