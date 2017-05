Ajax greep naast AZ-parel: "Ze waren te laat"

Calvin Stengs is tijdens de play-offs om Europees voetbal doorgebroken bij AZ. Ook een loopbaan bij Ajax behoorde tot de opties, maar de Amsterdammers kwamen te laat om hem te contracteren.



"Ik heb even m'n papieren nagekeken en heb hem op 2 mei 2015 gezien bij een internationaal toernooi in Amsterdam", vertelt scout Co Meijer aan MeerSport. Ajax werd daarop getipt. "Ik heb hem in kaart gebracht met een spelersrapport. Ajax was in hem geïnteresseerd, maar AZ was even sneller."



Het is onduidelijk hoe concreet Ajax daadwerkelijk was. Twijfels waren er niet. "Ik heb mijn bevindingen op papier gezet en naar Ajax gestuurd. Dan is het aan hen wat ze er verder mee doen. Ze waren zeer geïnteresseerd, maar hij heeft voor AZ gekozen. Ze waren te laat. Met zo'n talent weet je het, daar moet je heel snel bij zijn."