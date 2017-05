Cillessen resoluut: "Anders was ik niet naar Barcelona gegaan"

Jasper Cillessen maakte vorig jaar zomer de overstap van Ajax naar FC Barcelona. De Oranje-international begon met veel vertrouwen aan dit avontuur, maar kwam in werkelijkheid niet verder dan tien duels.



Cillessen wil desondanks niet spreken van een teleurstellend seizoen. "Nee, want ik wist waar ik aan begon. Ik heb dit seizoen wel op hoog niveau getraind, maar uiteindelijk wil je wel wedstrijden spelen", zo laat de sluitpost optekenen in gesprek met de NOS.



Ook bij Ajax begon de oud-NEC'er als tweede man, maar dat liep goed af. "Waar kan ik tekenen dat het ook bij Barcelona zo gaat aflopen?" Het vertrouwen is er nog steeds. "Ja, anders was ik niet naar Barcelona gegaan. Ik merk ook aan alles dat ze mij daar als volwaardig doelman zien en niet als iemand die alleen maar de bank warm komt houden."