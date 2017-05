Zaakwaarnemer City-ster flirt met opvallende club

In Engeland circuleert het bericht dat Yaya Touré alsnog bij Manchester City blijft. De Ivoriaanse middenvelder zou zijn contract willen verlengen, maar zijn zaakwaarnemer Dmitri Seluk komt met een heel ander verhaal op de proppen.



Roberto Mancini gaat aan de slag als coach van Zenit Sint-Petersburg. De Italiaan staat bekend als een groot bewonderaar van Touré (34). "Als Mancini wordt aangesteld, dan ben ik ervan overtuigd dat het eerste wat hij wil doen, het binnenhalen van Touré is", zo vertelt de belangenbehartiger in gesprek met Championat.



Seluk vervolgt: "Mancini waardeert hem als voetballer en als persoon zeer. Yaya respecteert hem tegelijkertijd enorm als trainer en ze hebben de afgelopen jaren altijd contact met elkaar gehouden. Waar Mancini ook werkt, hij zal altijd proberen om Touré te halen. Hij stelt dat vaak ook als een voorwaarde om naar een club te komen."



Touré heeft een aflopend contract in Manchester en heeft de opties dus voor het uitkiezen.