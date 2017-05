Geniaal: NAC-fan glipt als 'cameraman' bordes op

NAC Breda is maandagmiddag gehuldigd voor het toeziend oog van duizenden fans. Ook Thijs uit Sint-Oedenrode wilde het evenement op de Grote Markt beleven, maar dat bleek door de drukte niet mogelijk en dus besloot hij een geniale stunt.



De student koos voor een andere ingang en vertelde de beveiliger dat hij er was 'om te filmen'. "We mochten meteen door. Toen liep er net een man van de organisatie op ons af, die bracht ons meteen naar het bordes", zo vertelt hij aan Omroep Brabant.



Plotseling stond de NAC-supporter op het bordes tussen de feestende spelers. "Ik wist echt niet wat ik meemaakte. Het was echt super spannend." Zijn moeder zag het ook. "Die had Omroep Brabant opgezet en zag mij opeens op de televisie. Je ziet mij ook aan het einde van de livestream aan de telefoon met mijn ma."