Stam neemt spelers niets kwalijk: "Zelf ook meegemaakt"

Jaap Stam leidde Reading via een derde plek van het Championship en de finaleronde van de play-offs, maar promotie naar de Premier League zat er niet in. Op Wembley bleek Huddersfield Town na strafschoppen te sterk.



"We hebben hard gewerkt, het was niet gemakkelijk", somberde de oud-verdediger na afloop in gesprek met Sky Sports. "Via strafschoppen verliezen is moeilijk. Ik heb het zelf ook meegemaakt in mijn loopbaan. Ik neem niemand iets kwalijk. Ik ben erg trots op het team, op wat ze hebben gedaan en op hoe hard ze hebben gewerkt."



"Ze verdienden het om hier te staan", stelt Stam, die in 120 minuten geen goal zag. "Je kon zien dat beide ploegen op bepaalden momenten wat afwachtend speelden. Je kunt ook niet tegen een speler zeggen dat hij hetzelfde moet spelen als in de competitie, omdat de sfeer anders is."



Stam neemt de komende tijd enige afstand. Natuurlijk zijn er al ideeën voor komend seizoen. "Maar eerlijk gezegd wil ik daar niet over nadenken. We hebben nu vakantie, daarna denken we aan het volgende seizoen."