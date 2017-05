NEC is zondag gedegradeerd uit de Eredivisie en dat leidde na afloop tot ophef. Zo werden journalisten belaagd en werden de supportersbussen van NAC Breda bekogeld, waardoor een deel van het publiek na afloop in het stadion moest blijven.



Vijf personen zijn aangehouden. Volgens burgemeester Hubert Bruls heeft het 'grote merendeel' recht op een groot compliment, maar de daders kunnen problemen tegemoet zien. "Die tientallen die er gisteren weer een potje van hebben gemaakt, kennen we en daar moeten we afstand van blijven nemen. En er zullen er nog wel een aantal tegen de lamp lopen", zo citeert Omroep Gelderland.



"We zullen nooit meemaken dat mensen niet over de schreef gaan, maar we kunnen het wel heel erg klein houden en daar gaan we ook mee door", aldus Bruls, die al rekening had gehouden met degradatie voor NEC. "Degradatie heeft er elk moment ingezeten de afgelopen maanden. Ik proefde gisteren ook vermoeidheid en misschien zelfs een zekere gelatenheid bij velen en ook bij mezelf."