Korotaev-situatie resulteert in abrupt vertrek bij Roda

Harm Wiertz legt zijn werkzaamheden als voorzitter van de raad van commissarissen van Roda JC Kerkrade per direct neer. De situatie rond Aleksei Korotaev speelt daarbij een belangrijke rol, zo valt te lezen in het officiële statement.



"Een verschil van inzicht omtrent de wijze waarop toezicht moet worden gehouden en Roda JC de komende tijd gezond moet worden gemaakt lagen ten grondslag aan zijn besluit", zo schrijft de Limburgse club. "Wiertz kan zich niet vinden in het voornemen van Roda JC om de heer Korotaev binnen te halen als aandeelhouder."



"Hij is van mening dat legalisering van de aandelentransactie pas aan de orde is na voltooiing van het forensisch onderzoek van de KNVB. Bovendien vindt hij dat de club niet langer op zoek moet gaan naar nieuwe buitenlandse investeerders. Deze moeten gezocht worden in de nabije omgeving van Roda JC", zo luidt de uitleg.



Wiertz wil bezuinigingen doorvoeren, maar kreeg 'te weinig steun gevonden voor zijn opvattingen'. Daarom stopt hij bijna drie jaar na zijn toetreden als rvc-voorzitter.