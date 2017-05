Prachtig verhaal Vilhena: "De belofte is waargemaakt"

Tonny Vilhena heeft een bijzonder jaar doorgemaakt. In 2016 verlengde de middenvelder zijn contract met bekerwinnaar Feyenoord, dat zich een paar weken geleden tot landskampioen kroonde. Tussendoor kwam zijn moeder te overlijden.



Vader Toy haalt in gesprek met RTV Rijnmond een herinnering op. "Tonny’s moeder zei nog tegen haar zoon: nu moet je voor het kampioenschap gaan. Ik geloof dat het lukt. Tonny reageerde daar weer op door te zeggen dat dat wel zou lukken. Die droom is uitgekomen."



Ook senior raakte hierdoor geëmotioneerd. "Toen het kampioenschap binnengehaald werd brak ik echt. Ik kon alleen maar huilen. Ik was totaal emotioneel."



De middenvelder zelf is zijn moeder natuurlijk niet vergeten. "Naast m’n bed heb ik een foto van haar staan. Als ik daar naar kijk denk ik: het moet gebeuren. Daar put ik mijn kracht uit. En de belofte is waargemaakt."