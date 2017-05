Uitgekotste Spalletti verrast met uitspraken over Totti

Tijdens de viering omtrent het afscheid van Francesco Totti werd trainer Luciano Spalletti zwaar uitgefloten door de aanhang van AS Roma. Zij vinden dat de trainer slecht omging met Totti.



De laatste maanden kreeg Totti amper nog speelminuten en dat ligt de tifosi van AS Roma zeer zwaar op de maag. Spalletti reageerde na de partij tegen Genoa en slaat mea culpa en beseft dat hij de fout is ingegaan.



De Italiaanse trainer bezorgde AS Roma een tweede plaats en daardoor mogen de Romeinen volgend seizoen uitkomen in de groepsfase van de Champions League.







Spalletti says he made mistakes managing Totti from FootballCoin on Vimeo.