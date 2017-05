Stam verliest 'duel van 200 miljoen' na zinderende strafschoppen

Jaap Stam is volgend seizoen NIET in de Premier League te bewonderen als hoofdtrainer. De coach verloor met zijn Reading vandaag op Wembley na een zinderende strafschoppenreeks van Huddersfield Town, in de finaleronde van de play-offs om promotie.



Op het spel stond welgeteld zo'n 200 miljoen euro aan extra inkomens. Dat was ook te zien aan het spel, want zowel Reading als Huddersfield durfde nauwelijks risico's te nemen. De 0-0 stand na 120 minuten spelen was dan ook niet erg onverwachts.



In de strafschoppenreeks was Huddersfield de ploeg met de eerste misser, maar bij Reading misten later zelfs twee spelers. Hierdoor loopt Stam op het nippertje Premier League-voetbal mis.





Reading: ✅✅✅❌❌

Huddersfield: ✅❌✅✅✅



Huddersfield win the play-off final! — Squawka News (@SquawkaNews) 29 mei 2017

FEIT: de gemiste strafschoppen van Reading-spelers Obita en Moore kosten per stuk 97.500.000 euro. De duurste pingels ooit. — Michel Abbink (@sportzeloot) 29 mei 2017