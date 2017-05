De Ligt dolblij: "Dat is voor mij een eer"

Iets later dan de rest, maar vandaag sloten ook de Ajacieden uit de Oranje-selectie van Fred Grim en Frans Hoek (zolang Dick Advocaat er nog niet is) aan in Lagos, Portugal.



Nick Viergever, Kenny Tete, Matthijs de Ligt en Joël Veltman trainden (net als Vincent Janssen en Nathan Ake) vandaag voor het eerst mee bij Oranje. Voor Veltman een goed moment om de deceptie van de verloren Europa League-finale uit zijn hoofd te zetten. "Het gaat wel iets sneller nu je hier je focus weer even op hebt, maar iedere dag spookt het nog wel even door je hoofd", vertelt Veltman op de website van Ons Oranje.



De piepjonge De Ligt mag nu al voor de tweede keer aansluiten. "Het is voor mij een eer dat ik nu voor de tweede keer uitgenodigd wordt. Voor mij als jonge jongen is dat geweldig, maar dat geldt denk ik voor iedereen die hier is", aldus de mandekker.