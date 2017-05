OFFICIEEL: Feyenoord verslaat PSV in strijd om krabbel pareltje

Lutsharel Geertruida blijft voor landskampioen Feyenoord voetballen. De pas zeventienjarige verdediger is met de Rotterdammers zijn eerste profcontract overeengekomen, zo weet FR12.



Het Feyenoord-talent is bezig aan zijn tweede seizoen als B-junior en stroomt in de zomer door. Ook PSV had de tiener op de radar, maar Geertruida kiest er dus voor om in Rotterdam-Zuid te blijven voetballen. Inmiddels zouden de benodigde handtekeningen zijn gezet.



Geertruida volgt met deze contractondertekening de lijn die Feyenoord heeft ingezet. Ook bij de B-junioren zijn er al de nodige contracten getekend. Eerder gingen Cheick Toure, Orkun Kokcu, Achraf El Bouchataoui en Wouter Burger hem voor. In de zomer van 2012 kwam Geertruida over van de jeugdopleiding van stadsgenoot Sparta Rotterdam.



Update 17:42 uur

Feyenoord is er definitief in geslaagd om Lutsharel Geertruida uit de handen van PSV te houden. Vandaag zette hij namelijk, zoals al werd voorspeld, zijn handtekening onder een nieuw contract bij de Rotterdammers. Het is voor de tiener zijn eerste profcontract, dat een looptijd van drie jaar kent.





