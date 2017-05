'Geen transfer voor PSV'er door weigering bondscoach Advocaat'

Het is nog altijd hoogstens onzeker waar de nabije toekomst van middenvelder Marco van Ginkel nou ligt. Hij werd de afgelopen seizoenshelft gehuurd van Chelsea door PSV, maar het is de vraag of hij houdbaar is voor de Eindhovenaren.



Nu blijkt dat het al een gelukje voor PSV is geweest dat Van Ginkel überhaupt in januari naar de club kwam. De oud-Vitessenaar stond namelijk ook hoog op het verlanglijstje van de directie van Fenerbahçe, maar hoofdtrainer Dick Advocaat zette hoogstpersoonlijk zelf een streep door diens transfer. Dat schrijft de Turkse krant Sabah althans.



Advocaat zou Van Ginkel niet als de juiste versterking voor de as gezien hebben. Het medium claimt verder dat De Kleine Generaal, de nieuwe bondscoach van Oranje, hetzelfde zou hebben gedaan bij Ricardo Kishna. Hij mocht weg bij SS Lazio, werd gelinkt aan Fenerbahçe, maar trok (na de 'nee' van Advocaat) naar OSC Lille op huurbasis.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.