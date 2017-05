Laatkomers trainen apart bij Oranje, aangepaste sessie opponent

Het Nederlands elftal bereid zich momenteel voor op de oefeninterland tegen Marokko. De nieuwe bondscoach Dick Advocaat is nog niet aanwezig, en dus namen assistenten Frans Hoek en Fred Grim de honneurs waar in Lagos, Portugal.



Ajacieden Joël Veltman, Nick Viergever, Matthijs de Ligt en Kenny Tete, die vanwege de Europa League-finale later vakantie hadden, sloten vandaag aan. Datzelfde geldt voor Vincent Janssen, die deze week op tour was met Tottenham Hotspur in Hong Kong, en debutant Nathan Ake (Chelsea). De verdediger speelde eergisteren nog in de FA Cup-finale tegen Arsenal (2-1 verlies).



Jasper Cillessen (FC Barcelona) en Wesley Sneijder (Galatasaray) sluiten later nog aan. De ploeg vliegt vervolgens dinsdag naar Agadir in Marokko, waar een dag later het oefenduel wordt gespeeld.



De opponent (zonder Hakim Ziyech, die bedankte voor de oproep), trainde vandaag aangepast in verband met de Ramadan, meldt De Telegraaf. Zo begon de training pas om 21:30 uur, zo'n anderhalf uur na de zonsondergang (dan mogen moslims weer eten en drinken).



En dat gebeurde gezamenlijk, zo bewijst een foto van oud-PSV'er Nordin Amrabat op Instagram. Ook Karim El Ahmadi (Feyenoord) en Mimoun Mahi (FC Groningen) zijn hierop te zien.





