'Volgend vertrek bij gedegradeerd NEC is een feit'

Ernie Brandts keert na dit seizoen niet meer terug als assistent-trainer bij NEC. De oefenmeester (61) kan in Nijmegen niet rekenen op een nieuw contract, zo weet De Gelderlander.



Brandts tekende vorig jaar nog een verbintenis voor één jaar in Nijmegen. Bij lijfsbehoud zou deze automatisch zijn verlengd, maar deze doelstelling werd zondag niet gerealiseerd en dus blijft een langer verblijf uit. De assistent gaf na het ontslag van hoofdtrainer Peter Hyballa al aan moeite te hebben met de ontstane situatie.



Onder interim-trainer Ron de Groot keerde Brandts al niet meer terug op het trainingsveld en ook andere werkzaamheden vervulde hij niet meer. Eerder was hij in verschillende functies actief voor onder meer PSV, FC Volendam, NAC Breda, FC Dordrecht en meerdere buitenlandse clubs.