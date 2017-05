Huub Stevens heeft zijn missie als adviseur van Roda JC Kerkrade volbracht. De Limburgse eredivisionist heeft zich gehandhaafd en dus kan er gewerkt worden aan een stabiele basis voor de toekomst.



Stevens bekeek de play-offduels met MVV Maastricht vanaf de tribune. "Je hebt meer overzicht en het geeft minder spanning dan beneden op de bank. Zeker vlakbij dat kunstgras", zo laat de oud-trainer (63) optekenen in De Volkskrant.



De Roda-adviseur is duidelijk geen voorstander van kunstgras in het Parkstad Limburg Stadion. "Daar heb ik me nog het meest over opgewonden. Soms word ik boos op een speler, maar dan denk ik: tja, het is dat veld. Speel voetbal op een normaal veld, alsjeblieft."



Adil Auassar genoot van de aanwezigheid van Stevens. "In de voetballerij is veel politiek, veel blabla. Je weet de helft niet van wat er hier allemaal gebeurd is. Stevens is heel direct en eerlijk. Hij had alleen wat te verliezen, maar was enorm zelfverzekerd. Ik heb ervan genoten."