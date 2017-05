Wéér verlenging bij Feyenoord: "We zijn heel blij"

Jan-Arie van der Heijden blijft behouden voor Feyenoord. De landskampioen en de 29-jarige verdediger hebben een principeakkoord bereikt over een verbintenis tot medio 2020.



Technisch directeur Martin van Geel stelt op de clubwebsite opgetogen te zijn: "We zijn heel blij dat Jan-Arie ook de komende jaren Feyenoorder is. Hij heeft als centrale verdediger een heel sterk en constant seizoen achter de rug, waarin hij zijn waarde voor het elftal meer dan bewezen heeft. Met zijn opbouwende kwaliteiten, maar ook in verdedigend opzicht heeft hij het meer dan uitstekend gedaan."



Van der Heijden is niet de eerste Feyenoorder die zijn contract heeft verlengd. Eerder besloten spelers als Brad Jones, Terence Kongolo, Rick Karsdorp, Karim El Ahmadi, Bilal Basacikoglu, Sven van Beek en het meest recentelijk Jens Toornstra al om akkoord te gaan met een nieuw verblijf.



De verdediger speelt sinds 2015 voor Feyenoord en is uitgegroeid tot een vaste waarde.