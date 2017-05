Concurrent Cillessen kost nu 180 miljoen euro

Oud-Ajacied Jasper Cillessen hoopt komend seizoen op meer speeltijd bij FC Barcelona, maar die kans lijkt niet heel erg groot. Marc-André ter Stegen is dit seizoen de vaste nummer één en heeft zijn contract laten openbreken.



Ter Stegen zet dinsdag officieel zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis tot medio 2022. De Duitse sluitpost heeft zoals gebruikelijk een gelimiteerde transfersom in zijn contract staan, maar geen enkele club in de wereld zal dat bedrag daadwerkelijk aftikken: 180 miljoen euro.



Ter Stegen heeft in drie seizoenen bij Barça al negen prijzen op zijn erelijst toegevoegd. Het gaat om twee landstitels, drie Spaanse bekers, één Spaanse Supercup plus de Champions League, wereldbeker en de Europese Supercup. Voor de Catalanen staat hij inmiddels op 93 officiële duels.