Harde kritiek op Ajax: "Gênant tot in de derde macht"

Jammer dat Mart een hekel aan Riedewald heeft.

Anders had hij Daley Blind wel de hemel ingeprezen.

Door velen hier alleen maar in Oranje terecht gekomen dankzij zijn vader.

Maar hij had het (toch geen) wonderkind Dolberg met één vinger in zijn reet totaal uit de wedstrijd gespeeld zowel fysiek, tactisch en voetballend.

Zo had hij die arme Younes ook wel kunnen uitfoeteren omdat hij geen hond voorbij kwam en zich alleen maar vastliep.

Ook de grote man Ziyech had geen (spille) been om op te staan.

Kan nog wel meer dingen opnoemen maar dan doe ik Ajax echt te kort.

Het is/was een "wereld" prestatie dat ze de finale hadden gehaald met europees gezien zo'n middelmatig team.

Dat je dan tegen een grootmacht niets te vertellen heb is dan normaal.

Maar ach.......volgens mij heeft Mart een hekel aan Riedewald door hem de schuld te geven!