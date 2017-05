'ADO Den Haag wil profiteren van misgelopen promotie'

Het is MVV Maastricht niet gelukt om promotie naar de Eredivisie af te dwingen, maar aanvoerder Nick Kuipers lijkt het alsnog een treetje hoger te mogen proberen. ADO Den Haag wil profiteren van zijn transfervrije status.



Kuipers kreeg zondagmiddag nog een omstreden rode kaart in de play-offwedstrijd tegen Roda JC Kerkrade (1-0 nederlaag). Toch mag de 24-jarige verdediger zijn geluk mogelijk beproeven in de Eredivisie. ADO is voornemens om hem een voorstel te doen, zo weet Voetbal International.



De MVV'er doorliep de jeugdopleiding van de club. Anderhalf jaar geleden wilde het Engelse Bolton Wanderers hem al inlijven, maar dat ging niet door en blessureleed speelde hem vervolgens parten. Dit seizoen pakte Kuipers de draad weer op met belangstelling uit Den Haag als beloning.