'FC Twente wil AS Monaco van transfervrij talent beroven'

Bij FC Twente moet men natuurlijk nog altijd op de centen letten, dus zijn de Tukkers met het oog op komend seizoen op zoek naar transfervrije spelers. In die zoektocht zou de club nu zijn uitgekomen bij de Franse landskampioen AS Monaco. FC Twente is volgens de grote Franse krant Le Figaro geïnteresseerd in Joris Mallet.



De achttienjarige middenvelder beschikt over een aflopend contract, waardoor FC Twente Mallet transfervrij zou kunnen overnemen. Ook OSC Lille heeft echter belangstelling. Twente zou al gesprekken gevoerd hebben, maar tot een akkoord is het nog niet gekomen.



Mallet speelde het afgelopen seizoen in de Onder 19-ploeg van de kersverse Franse kampioen. Mallet zat nog niet bij de wedstrijdselectie van het eerste elftal en het lijkt er dus op dat dat er ook niet van gaat komen.