Dortmund-aanvaller wéér maanden uit de roulatie

Een persoonlijk drama voor Marco Reus. De vleugelaanvaller van Borussia Dortmund is minstens een paar maanden uitgeschakeld vanwege een scheur in de achterste kruisband van zijn rechterknie. Dat meldt zijn club maandagmiddag via de officiële kanalen.



De buitenspeler liep die blessure op in de gewonnen bekerfinale van afgelopen zaterdag. De Duits international miste de eerste maanden van het afgelopen voetbaljaar ook al vanwege een ontstoken schaambeen. In maart liep hij nog een spierkwetsuur op, waardoor hij vijf weken niet inzetbaar was. Op de clubsite stelt Dortmund nog geen voorspelling te durven doen voor wanneer Reus zijn rentree kan maken.