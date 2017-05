NEC-icoon 'helemaal leeg': "Man, wat is dit hard"

NEC Nijmegen degradeerde zondagmiddag naar de Jupiler League. Dat is natuurlijk voor de hele club een slechte zaak, maar voor Jeffrey Leiwakabessy was het extra zuur. De 36-jarige linksback zette na negentien jaar een punt achter zijn carrière en degradeerde met 'zijn club'.



"Ik voel me helemaal leeg", vertelt Leiwakabessy aan De Gelderlander. "Ik ben gedegradeerd met de club waar ik groot ben geworden. NEC is mijn club. Hier ligt mijn hart. Ik moet dit echt enorm laten bezinken."



Hoewel de 36-jarige linksback dit seizoen slechts één wedstrijd speelde, vervulde hij een belangrijke rol bij de Nijmegenaren. "Ik heb alles gegeven. Op het veld, buiten het veld. In de kleedkamer, in het materiaalhok, op kantoor. Ik heb een rol op de achtergrond vervuld. Dat vond ik niet erg. Ik wilde dit. Man, wat is dit hard."