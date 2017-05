'Chelsea hangt fors prijskaartje aan Traoré'

Na een prima jaar bij Ajax heeft Bertrand Traoré de clubs voor het uitzoeken. De aanvaller staat nog altijd onder contract bij de Engelse grootmacht Chelsea, maar het is nog maar de vraag of hij ooit gaat doorbreken in Londen.



De club wil Traoré naar verluidt het liefst wederom verhuren. Nu wil Chelsea hem bij een ploeg in de Premier League stallen, maar Traoré wil voor zijn kans bij Chelsea gaan. Mocht dat niet lukken, dan zou hij een definitieve transfer prefereren.



Met name Olympique Lyon heeft naar verluidt verregaande belangstelling voor de aanvaller, maar Chelsea laat hem niet zonder slag of stoot gaan. Pas wanneer er twintig miljoen euro op tafel wordt gelegd, is een transfer volgens The Sun bespreekbaar.