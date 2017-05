Hoedt: thuiszitten en niks doen komt later wel

Centrumverdediger Wesley Hoedt koos op zeer jonge leeftijd voor een vertrek bij de Eredivisie-subtopper AZ richting het Italiaanse SS Lazio. In Rome komt hij echter best vaak aan spelen toe. Nu heeft hij zich bij het Nederlands elftal gemeld, en dat ondanks de laatste thuiswedstrijd van zijn werkgever, die op zondag gespeeld werd.



In gesprek met de NOS zegt Hoedt daarover: "We speelden uit en dan gaan geschorste spelers niet mee. Als dat wel zo was geweest, was ik er wel bij geweest natuurlijk. In overleg met de club is besloten dat ik nu aan zou sluiten, zodat ik niet vijf dagen niks doe en fit zou blijven. Het is altijd een eer om je bij het Nederlands elftal te mogen melden. Thuiszitten en niks doen komt na de interlandperiode wel."



In gesprek met De Telegraaf vertelt hij daarnaast: "Na mijn basisdebuut tegen Italië moet ik laten zien dat ik het waard ben om het Oranje-shirt te dragen. Ik heb bij Lazio een goed seizoen achter de rug en nu wil ik de volgende stap in mijn carrière zetten. Nu is het doorpakken en mijn vorm uit Italië meenemen naar het Nederlands elftal."