Promes: ze halen hier alles uit de kast

Het aankomende wereldkampioenschap wordt in 2018 gespeeld in Rusland en vleugelspits Quincy Promes kan het wel en wee rond het toernooi goed in de gaten houden, hij speelt immers voor Spartak Moskou. De oud-voetballer van het Nederlandse FC Twente kijkt zijn ogen uit in Rusland.



In gesprek met de NOS vertelt de buitenspeler namelijk: "Bijna elk stadion is nieuw. Rusland is ook een voetballand en ze halen alles uit de kast om er een zo groot mogelijk spektakel te maken. Ik heb van dichtbij gezien wat we zouden missen, als we ons niet plaatsen. Maar daar wil ik niet eens aan denken. We kunnen ons geen fouten meer permitteren. Maar het kan nog."



Momenteel is Promes in het Portugese Lagos bij het trainingskamp van het Nederlands elftal. Vrij vroeg, zo vinden veel kenners. "Ik vind het juist goed dat we zo vroeg bij elkaar zijn gekomen. Een goede sfeer creëren, een band opbouwen. Ik denk dat wij dat zeker nodig hebben in deze fase."