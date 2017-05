"Jammer dat het Nederlands elftal mij niet nodig heeft"

29 Mei 2017 09:28

De Nederlandse vleugelspits Ryan Babel speelde op zeer jonge leeftijd de sterren van de hemel bij Ajax en verdiende een megatransfer naar Liverpool. Daar ging het mis en vervolgens veranderde de buitenspeler in een soort voetbalnomade. Nu heeft hij zijn plek gevonden bij het Turkse Besiktas en met die ploeg is hij kampioen geworden.



Opeens zit de carrière van Babel weer in de lift, zo concludeert hij zelf ook in een filmpje op zijn Instagram-account. De oud-Ajacied vindt het echter bijzonder jammer dat hij niet in beeld is bij bondscoach Dick Advocaat van het Nederlands elftal. "Ze zeiden dat mijn carrière voorbij was. Het is zonde dat het Nederlands elftal mijn vertrouwen en huidige vorm in deze cruciale tijden niet nodig heeft."



000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">THEY 🚫 said my career was finished ⚡️ A shame the Dutch national team doesn't want to use my confidence & current form in this crucial time 🤔

28 Mei 2017 om 12:59 PDT