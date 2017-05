'Geen andere koers, Van den Brom blijft gewoon'

AZ toonde zich in het afgelopen seizoen wel heel erg opvallend. Zo speelden de Alkmaarders thuis heel erg goed tegen FC Utrecht, maar verloren ze in de Galgenwaard met 3-0. AZ speelt na de zomer geen Europees voetbal en sommige fans schreeuwen om maatregelen: zij zijn wel klaar met trainer John van den Brom.



De Telegraaf schrijft over de kwestie: "Als het aan directeur voetbalzaken Max Huiberts ligt, staat AZ-trainer John van den Brom ook volgend seizoen voor de groep. Ondanks de vernedering in de tweede ronde van de Europa League tegen Olympique Lyon, het verlies in de bekerfinale, de wisselvallige resultaten in de competitie en het niet behalen van de Europees voetbal voor komend seizoen na de teleurstelling tegen FC Utrecht."



Huiberts zelf reageert: "We hebben in februari gezegd dat we ook volgend seizoen met elkaar doorgaan. Dat is een bewuste keuze geweest. Door dit verloren duel gaan we echt niet ineens een andere koers varen. Dus ja, Van den Brom blijft."