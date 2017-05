"Een tegenstander kapotschoppen heeft ook geen zin"

NEC komt volgend seizoen uit in de Jupiler League en dat komt behoorlijk hard aan in Nijmegen. Ook bij de spelers van NEC, want Gregor Breinburg vertelt in gesprek met het medium de Gelderlander dat de frustraties hoog opliepen in het nacompetitieduel met NAC.



Breinburg kijkt allereerst terug op het afgelopen voetbaljaar: "Waarom zat het dit seizoen zo vaak net niet mee? Bijvoorbeeld op het einde van de competitie toen we van AZ en Heerenveen wonnen, maar toch naar de nacompetitie moesten. Waarom hebben we zo vaak op rij verloren? Waarom maken we bij NAC al die kansen niet af? Het is zo lastig om daar een antwoord op te vinden."



NAC bleek te sterk en dat zorgde voor woede. "De frustratie was het laatste half uur enorm. Niet alleen bij mij, maar bij iedereen. Ik voelde me machteloos op het veld. Maar we wilden de wedstrijd ook niet met zeven man eindigen. Een tegenstander kapot schoppen, heeft ook geen zin." Breinburg weet niet wat hij nu gaat doen. "Daar doe ik ook geen uitspraken over. Deze degradatie is ook nog zo vers. Wat er allemaal bij de club gaat gebeuren, is ook onduidelijk."