'Dan denken ze: Bosz is niet goed bij zijn hoofd'

Ajax werd in de Europa League-finale vooral tactisch overklast door Manchester United en zijn coach José Mourinho. Dat wordt trainer Peter Bosz van de Amsterdammers aangerekend door enkele voetbalkenners, maar analist en oud-oefenmeester Aad de Mos is het daar niet mee eens, zo vertelt hij bij het programma Rondo.



Wim Kieft begint door te stellen: "Of het reëel was om te denken dat Ajax die finale even zou winnen, dat gevoel heb ik niet gehad. Je kunt niet anders zeggen dan dat Ajax slecht heeft gespeeld en geen schijn van kans heeft gehad."



De Mos voorziet de oud-international van Oranje echter van repliek: "Je kunt je geloofwaardigheid niet zomaar op het spel zetten. Je bent zo ver gekomen met een manier van spelen. Als je je systeem gaat veranderen en je ploeg toespreekt, zeggen ze: die trainer is niet goed bij z'n hoofd."





Wim Kieft is uitgesproken over de Europa League-finale. 'Ajax heeft slecht gespeeld en maakte geen schijn van kans.' pic.twitter.com/ZKEtpHzTGz — Rondo (@Rondo) May 28, 2017