Labyad bijna onwel bij festiviteiten Utrecht

FC Utrecht leek bijna geen kans meer te hebben op het behalen van Europees voetbal, maar de Domstedelingen lieten AZ dan toch achter zich op zondagmiddag in de eigen Galgenwaard. Wat volgde was een heuse pitch invasion, maar daar maakte middenvelder Zakaria Labyad niet veel van mee. Hij raakte bijna onwel.



De Telegraaf schrijft: "Terwijl het volksfeest op het veld van FC Utrecht nog bezig was, liep Zakaria Labyad ondersteund door twee mensen met een spierwit gezicht richting de kleedkamer. Net zoals Yassin Ayoub en Nacer Barazite doet de aanvallende middenvelder mee aan de Ramadan, waardoor hij voor, tijdens of na de slijtageslag tegen AZ niet mocht eten of drinken."



Middenvelder Yassin Ayoub van Utrecht reageert: "We kunnen heel goed zonder eten, maar na zo’n wedstrijd verlang je wel naar water. Na de wedstrijd heb ik direct mijn vrouw gebeld om te vragen of ze boodschappen voor me wilde doen voor in de avonduren. Alles wat in me opkwam, heb ik opgenoemd. Maar er gaat eerst minimaal een liter of drie water in."