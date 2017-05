'Liverpool voert transfergesprekken met Ajax'

Middenvelder Hakim Ziyech zit nu ongeveer een jaartje bij Ajax en het afgelopen seizoen verliep wat wisselvallig voor de oud-speler van sc Heerenveen en FC Twente. De Marokkaan heeft al gezegd dat hij ook na de zomer nog het shirt van Ajax wil dragen, maar AS Roma en Liverpool hebben daar andere ideeën over.



Het medium Calciomercato weet te melden dat vooral de Romeinen serieus hengelen naar de diensten van Ziyech. Roma zou liefst 25 miljoen euro willen bieden voor de handtekening van de technicus en dat is een behoorlijk aardig bedrag. Ook Liverpool is naar verluidt nog in de markt voor de Ajacied en volgens de bovenstaande website hebben vertegenwoordigers van de Reds reeds een aantal gesprekjes gevoerd met de technische leiding van Ajax.



VI-journalist Freek Jansen liet eerder nog weten over de Marokkaan: "Ik sprak met Ziyech en die zei: ik blijf honderd procent zeker bij Ajax. Welke club er ook komt, ik blijf. Hij is niet tevreden over dit seizoen en vindt dat hij mindere duels heeft gespeeld. Hij wist ook niet dat hij dat verdedigende in zich had: het geeft me een kick als we druk gaan zetten en we de bal afpakken."