'Van de Beek wordt wel heel erg gepusht bij Ajax'

Ook oud-voetballer Willem van Hanegem nam plaats voor de televisie om de Europa League-finale tussen Ajax en Manchester United te bekijken, maar wat de Amsterdammers lieten zien in Stockholm viel hem eigenlijk vies tegen. Dat is in ieder geval wat De Kromme schrijft in zijn column in het Algemeen Dagblad.



Van Hanegem begint: "Ajax viel mij erg tegen in de finale van de Europa League. Volstrekt kansloos tegen het Manchester United van José Mourinho. Zoals die Antonio Valencia die Amin Younes opvrat, dat was het hele verhaal. Dan hoor ik al die mensen weer zielig piepen over de speelwijze van die Engelsen. Ik ben er zelf ook niet gek op, maar door het zo te doen wisten ze gewoon zeker dat ze zich alsnog zouden plaatsen voor de Champions League."



De analist gaat verder door te stellen dat Ajax volgend seizoen wel wat moet winnen. "Maar de club mag met enig vertrouwen de nabije toekomst ingaan. Die Frenkie de Jong, die kan wel wat hè. Die gozer zie ik voortdurend de regie nemen als hij invalt. Donny van de Beek wordt wel heel erg gepusht door mensen in de voetballerij, maar hij is wel een talent natuurlijk. Net als Justin Kluivert en Abdelhak Nouri. En natuurlijk Matthijs de Ligt. Al moeten we ophouden over zijn leeftijd. Hij heeft het fysiek van een volwassen speler en hij staat er niet omdat hij zo jong is, maar omdat hij kwaliteiten heeft."