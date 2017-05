'Feyenoord bereikt transferakkoord over Lens'

Aanvaller Jeremain Lens speelde in het afgelopen seizoen voor het Turkse Fenerbahçe, maar eigenlijk is hij nog altijd eigendom van het Premier League-team Sunderland. Naar verluidt is Feyenoord in onderhandeling met de Black Cats en hebben de beide partijen al een akkoord bereikt over een transfersom.



Dat is in ieder geval wat journalist Şafak Malatya‏ van de Turkse krant Güneş beweert via zijn Twitter-account. Sunderland zou ongeveer vijf miljoen euro vragen voor de diensten van Lens, maar mogelijk heeft technisch directeur Martin van Geel van de Rotterdammers daar nog wat van af weten te snoepen. Het geldbedrag is dan wel te betalen voor Feyenoord, maar het is de vraag wat de financiële voorwaarden van Lens zelf zijn.



Ook het Turkse Besiktas is nog altijd in de markt voor Lens, maar de Turken wensen maar drie miljoen euro over te maken voor de Oranje-international. Sunderland zou hem liever aan Feyenoord willen verkopen, maar de aanvaller zelf zou wel meer kunnen verdienen in Turkije. Dat de Rotterdammers nog altijd bezig zijn met de transfer van de oud-PSV'er naar De Kuip, na een gesprek met de hoofdrolspeler, betekent echter dat er wat mogelijk is.