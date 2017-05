De gloriedagen van middenvelder Wesley Sneijder zijn natuurlijk wel een beetje voorbij. De spelmaker is nog altijd bruikbaar voor het Nederlands elftal, maar neemt het team niet meer bij de hand zoals vroeger. Icoon Willem van Hanegem schrijft in zijn column in het Algemeen Dagblad dat hij hoopt dat Sneijder niet roemloos ten onder gaat.



De Kromme stelt allereerst: "Het seizoen zit er bijna op. Ja, Oranje speelt nog. Marokko, Ivoorkust en Luxemburg, geen duels om lekker voor te gaan zitten, maar ik ben wel nieuwsgierig. Ik las ergens dat de selectie van bondscoach Dick Advocaat volkomen logisch was. Ik mis jongens als Erik Pieters, Patrick van Aanholt en Leroy Fer. Die gasten draaien al zo lang mee in Engeland, waarom neem je die nou niet op in de selectie voor deze drie interlands?"



Van Hanegem gaat verder: "Wesley Sneijder kan volgende maand het record meest gespeelde interlands afpakken van Edwin van der Sar. Dat is wat hoor. Als hij maar niet puur om die reden wordt opgeroepen. Tegen Italië moest Arjen Robben ingrijpen bij die twee keepers Frans Hoek en Fred Grim om hem nog even op het veld te krijgen. Dat vond ik pijnlijk. Sneijder verdient beter."