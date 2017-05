Fenerbahçe meldt zich officieel bij Feyenoord

Feyenoord heeft de contracten van een aantal belangrijke spelers verlengd, maar zal het kampioensteam van het seizoen 2016-2017 sowieso niet bij elkaar houden. Vleugelspits Eljero Elia kiest namelijk definitief voor een vertrek. Bovendien heeft hij een nieuwe optie, want Fenerbahçe heeft zich officieel gemeld in de havenstad van Nederland.



De Telegraaf schrijft op maandagmorgen: "Eljero Elia kan kiezen tussen twee Turkse topclubs in Istanbul. Naast Basaksehir, de nummer twee van Turkije, heeft ook Fenerbahçe zich officieel gemeld voor de Feyenoorder. Basaksehir, dat naar de voorronde van de Champions League zal gaan, heeft daarop de onderhandelingen in een stroomversnelling gebracht. De minst bekende topclub uit Istanbul heeft een duidelijke voorsprong."



De krant gaat verder: "Alleen als Fenerbahçe binnen 48 uur terugkomt met een concreet bod, dat kan concurreren met de aanbieding van Basaksehir, maakt de club kans. Dat Feyenoord Elia kwijtraakt, staat wel vast. De club hoeft niet meer op hem te rekenen in het nieuwe seizoen." Zelf zou Feyenoord al in onderhandeling zijn met middenvelder Sofyan Amrabat van FC Utrecht, waar ook de namen van Jeremain Lens en Robin van Persie worden genoemd.