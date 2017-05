'Dessers zet na promotie NAC handtekening bij andere club'

Cyriel Dessers is met NAC Breda gepromoveerd naar de Eredivisie, maar het is twijfelachtig of hij dit avontuur daadwerkelijk meemaakt. FC Utrecht wil de Belgische spits dolgraag overnemen.



FC Utrecht heeft Sébastien Haller inmiddels verkocht aan Eintracht Frankfurt en is op zoek naar een opvolger. Dessers werd al eerder genoemd en het gerucht werd sterker toen de club ook daadwerkelijk op de tribune zat. Volgens het Algemeen Dagblad nadert er een akkoord, mogelijk al in de loop van deze week.



Dessers kwam vorig jaar zomer naar de Bredase club en speelde een hoofdrol in de promotie. In de Jupiler League scoorde hij 22 keer en daar deed hij in de play-offs om promotie/degradatie een schepje bovenop. De Belg scoorde zeven keer, waaronder vier keer in de finaleronde tegen NEC.



Ook Sander van der Streek staat volgens het AD hoog op het verlanglijstje. De middenvelder van SC Cambuur zou op dit moment alleen te duur zijn afgemeten aan vraag en aanbod.