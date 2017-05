Kritiek op Blom: "Het is natuurlijk schandalig"

Kevin Blom deelde zondagmiddag tijdens de play-offwedstrijd tussen NEC en NAC Breda (1-4) twee strafschoppen en één rode kaart uit. Stuk voor stuk goede beslissingen van de leidsman, die hier wel de videoscheidsrechter voor nodig had.



In de nabeschouwing van FOX Sports plaatste Arnold Bruggink hier enkele vraagtekens bij. "De videoscheidsrechter is een heel goede zaak, maar je gaat je wel afvragen: hoe vaak kun je dit gebruiken in een wedstrijd? Het gebeurde vanmiddag drie keer bij NEC - NAC. Dat vond ik best veel."



Kenneth Perez vond vooral de aanvankelijke gele kaart voor NEC'er Mohamed Rayhi onbegrijpelijk. "Blom deed niks, totdat hij iets anders hoorde. Het is natuurlijk schandalig dat hij zelf niet ziet dat het rood is. Ik bedoel: het geeft wel een beetje de onkunde van scheidsrechters aan, maar dat wisten we wel."



De Deen begrijpt dat scheidsrechters fouten maken. "Maar het wordt bijna lachwekkend als je het drie keer in een wedstrijd nodig hebt."