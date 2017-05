"Heel slecht, Ajax had geen schijn van kans"

Ajax had afgelopen woensdag de kans om de Europa League te winnen, maar ging in de finale tegen Manchester United met 0-2 onderuit. Volgens Wim Kieft maakten de Amsterdammers weinig indruk in Stockholm.



Vooraf was Nederland nog zeer optimistisch over de kansen van Ajax. "Dat goede gevoel vooraf was natuurlijk gebaseerd op een mix van opluchting, blijdschap, enthousiasme en het feit dat Nederland op dit moment in een diep dal zit op voetballend gebied", stelt de oud-international in het programma Rondo van Ziggo Sport.



Kieft zelf was aanzienlijk sceptischer. "Ik persoonlijk heb nooit het gevoel gehad dat het realistisch was dat 'we' de finale even gingen winnen. Achteraf kan je nu zeggen dat ze heel slecht speelden, Ajax had geen schijn van kans."