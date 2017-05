Klaassen krijgt advies: "Dus dit is wel het moment"

Ajax-aanvoerder Davy Klaassen hoopt zijn goede seizoen te bekronen met een mooie transfer. In het Ziggo Sport-programma Rondo kwam zijn vervolgstap zondagavond aan de orde.



"Hij is 24, dus dit is wel het moment om te gaan", luidde het oordeel van FC Twente-directeur en voetbalanalist Jan van Halst. In zijn optiek is de Duitse Bundesliga een ideale stap voor de productieve Ajacied. "Hertha BSC en HSV zijn goede clubs voor Klaassen. Of bijvoorbeeld een club als Gladbach."



Ook Aad de Mos adviseert Klaassen om zijn status na dit seizoen te verzilveren. "Ik denk dat het ook goed voor Ajax zou zijn als hij weggaat", luidt zijn conclusie. "Je hebt genoeg spelers die zijn positie over kunnen nemen." Met name Donny van de Beek geldt als beoogde opvolger.



Everton werd onlangs ook genoemd als geïnteresseerde club.