'Chelsea wil Mourinho dwarsbomen met miljoenenbod'

Chelsea hoopt Ivan Perisic deze zomer te mogen begroeten als nieuwe aanwinst. Manchester United zou inmiddels al ruim veertig miljoen euro hebben geboden, maar Internazionale wil minimaal 55 miljoen op tafel.



De 28-jarige Kroaat ligt in Milaan nog vast tot medio 2020. Met tien doelpunten en zes assists is zijn aandeel duidelijk, maar Inter zou desondanks willen meewerken aan een zomertransfer als er voldoende geld op tafel komt. De Italiaanse club hoopt op die manier de selectie op te frissen.



Perisic lijkt zich vooral te mogen verheugen op Engelse interesse. Manchester United werd al concreet gelinkt aan de buitenspeler, die volgens Sky Sports ook Chelsea achter zich aan weet. Door deze belangstelling lijkt Inter in staat om een zo hoog mogelijk bedrag over te houden aan een eventueel afscheid.