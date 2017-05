Courtois doet resolute zet na Real-belangstelling

Thibaut Courtois hoopt ook volgend seizoen uit te komen voor Chelsea. Sterker nog: de Belgische sluitpost ziet het helemaal zitten om met de Engelse kampioen te onderhandelen over een nieuw contract voor de komende jaren.



Courtois werd recentelijk nog gelinkt aan Real Madrid, al zou David De Gea (Manchester United) de voorkeur genieten. In gesprek met Sky Sports was de 'Rode Duivel' duidelijk. "Ik heb de gesprekken met Chelsea nog niet geopend, maar ik ben hier gelukkig."



"Hopelijk gaat Chelsea me een goed contract voorschotelen. In dat geval twijfel ik er niet aan dat ik deze", aldus Courtois. Eerder dit seizoen liet de doelman nog weten ooit terug te willen naar Spanje, waar hij eerder op huurbasis uitkwam voor Atlético Madrid.