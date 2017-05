Hilariteit bij NAC: "Ja, dus ik heb Iker geappt"

NAC Breda is gepromoveerd naar de Eredivisie, maar verliest mogelijk een aantal sterkhouders. Zo heeft doelman Jorn Brondeel eerder dit jaar al een contract getekend bij FC Twente. Jelle ten Rouwelaar heeft als keeperstrainer wel een paar opties op het hoog.



Voor de camera van BN/De Stem reageerde de oud-doelman met een riante glimlach. "Iker Casillas en Gianluigi Buffon. Buffon is alleen een klein probleem, omdat zijn salaris iets te hoog is", aldus Ten Rouwelaar, die weet dat de verbintenis van de Spanjaard afloopt. "Ja, dus ik heb Iker geappt."



"Komt zijn tante uit Breda? 1+1-2, toch? En Iker wil het Zuid-Amerikaanse publiek dat wij hebben bij NAC graag zien", aldus Ten Rouwelaar, die ook serieus reageerde. "We gaan eerst feesten en dan gaan we kijken wie er wel en niet komen. Er zullen ongetwijfeld nieuwe spelers bij gaan komen."