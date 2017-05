Atlético-preses komt met duidelijke Griezmann-stelling

Het seizoen van Atlético Madrid zit er inmiddels op en dus kunnen de spelers lekker op vakantie. Eén man gaat echter een onrustige zomer tegemoet: Antoine Griezmann. Of toch niet?



Griezmann heeft een gelimiteerde transfersom van honderd miljoen euro in zijn contract staan. Manchester United zou deze optie willen benutten en dat lijkt na het veroveren van een Champions League-ticket wederzijdse interesse op te leveren. Zelf gaf de Fransman aan dat de kans '6 op de schaal van 10' is.



Atlético Madrid-president Enrique Cerezo denkt er het zijne van. "Griezmann? Hij blijft. Alleen niet hier in het Estadio Vicente Calderón, maar in het nieuwe Wanda Metropolitano", zo vertrouwde de bestuurder de Spaanse media toe. De Madrilenen verhuizen deze zomer naar het nieuwe onderkomen.



Het is echter maar de vraag of Griezmann het daar zelf ook mee eens is.